ന്യൂഡല്‍ഹി: അമ്മയുടെ ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ മകള്‍ അമ്മയെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഹരിനഗറിലാണ് സംഭവം. ഹരിനഗര്‍ സ്വദേശിനി സന്തോഷ് ഭഗ്ഗയെ (85)യാണ് മകള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ സന്തേഷ് ഭഗ്ഗയുടെ മകള്‍ നീരു ഭഗ്ഗയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ശനിയാഴ്ച മായാപുരിയിലെ ഖസാന്‍ ബസ്തിയില്‍ നീരു ഭഗ്ഗ തലയ്ക്ക് മുറിവേറ്റ നിലയില്‍ അസ്വസ്ഥമായ രീതിയില്‍ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് അമ്മയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. ഭര്‍ത്താവുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്നതിന് നീരുവിനെ അമ്മ ഇടക്കിടെ കുറ്റപെടുത്താറുണ്ടെന്നും പുനര്‍വിവാഹത്തിന് നിര്‍ബന്ധിക്കാറുള്ളതായും നീരു പേലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതേചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മില്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ ഇരുമ്പുദണ്ട് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. നീരുവുമായി പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.

