ആഗ്ര: മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരത്തില്‍ യുവതി കാമുകനെ ആസിഡൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ആഗ്ര സ്വദേശിയായ ദേവേന്ദ്ര കുമാറാണ്(25) ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ സോനം പാണ്ഡെ എന്ന യുവതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സാരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഇവരും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. വിവാഹിതയും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായ സോനവും ദേവേന്ദ്രകുമാറും ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. നഴ്‌സായ സോനവും ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായ കുമാറും നേരത്തെ ഒരേ ആശുപത്രിയില്‍ ഒരുമിച്ച് ജോലിചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ടുപേരും രണ്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി. ജോലി ആവശ്യാര്‍ഥം സോനം ഭര്‍ത്താവിനെയും മകളെയും വിട്ട് ആഗ്രയിലെ ഖാണ്ഡാരി മേഖലയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു പെണ്‍കുട്ടിയുമായി ദേവേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 28-ന് വിവാഹം നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞ സോനം വിവാഹത്തെച്ചൊല്ലി കുമാറുമായി വഴക്കിട്ടു. എന്നാല്‍ അഞ്ച് സഹോദരിമാരുള്ള കുമാര്‍ വിവാഹിതയായ യുവതിയുമായുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടില്‍ പറയാനോ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറാനോ തയ്യാറായില്ല.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിലെ ഫാന്‍ കേടായെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുവതി കാമുകനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. കുമാര്‍ വീട്ടിലെത്തിയതോടെ വിവാഹക്കാര്യത്തെച്ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടായി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സോനം പാണ്ഡെ കുമാറിന് നേരേ ആസിഡൊഴിച്ചത്. 80 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ യുവാവിനെ പിന്നീട് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. സാരമായി പൊള്ളലേറ്റ സോനവും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില്‍ യുവതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

