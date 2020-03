സിഡ്‌നി: വളര്‍ത്തുപൂച്ചയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ യുവതിക്ക് രണ്ട് വര്‍ഷം തടവ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഡീവൈയിലെ സെലിന്‍ ഷെഡിനെ(20)യാണ് കോടതി രണ്ടുവര്‍ഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. ശിക്ഷാകാലവധിയുടെ 15 മാസം വരെ യുവതിക്ക് പരോള്‍ അനുവദിക്കരുതെന്നും യുവതി ഇനി മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ വാങ്ങുകയോ വളര്‍ത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

2019 ഒക്ടോബര്‍ 23-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. 11 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ജിഞ്ചര്‍ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന വളര്‍ത്തുപൂച്ചയെയാണ് സെലിന്‍ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനുശേഷം പൂച്ചയെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേദിവസം പൂച്ചയെ മുറിവേറ്റ് ചത്തനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ മറ്റുതാമസക്കാരാണ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചത്.

അതേസമയം, യുവതിക്ക് ചില മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് കുടുംബം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കാനാണ് പൂച്ചയെ വാങ്ങിനല്‍കിയതെന്നും ഇവര്‍ മൊഴിനല്‍കി. തനിക്ക് വളര്‍ത്തുപൂച്ചയില്ലെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ആദ്യമൊഴി. പോലീസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ അവര്‍ എല്ലാവാദങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യുവതിയുടെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് കത്തിയും രക്തക്കറയും കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കുറ്റംസമ്മതിച്ചത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സെലിന്‍ നല്‍കിയ മൊഴി പോലീസിനെയും കോടതിയെയും ഏറെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പൂച്ച അതീവസുന്ദരിയായിരുന്നുവെന്നും അതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു സെലിന്‍ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധനോട് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, യുവതി ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒരു മൃഗത്തോട് ചെയ്ത അരും ക്രൂരതയാണെന്നും പോലീസ് വാദിച്ചു. കോടതിയും ഈ വാദം ശരിവെച്ചു.

പൂച്ചയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിന് പുറമേ ഒരു നായയെ മോഷ്ടിച്ച കേസിലും സെലിന് കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2019 സെപ്റ്റംബറില്‍ നഗരത്തിലെ ഒരു ഷോപ്പിങ് മാളിന് പുറത്തുനിന്നു നായയെ മോഷ്ടിച്ചെന്ന കേസില്‍ മൂന്നുമാസം തടവ് ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ഈ നായയെയും പോലീസ് നേരത്തെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സെലിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പൂച്ചയെ അധികൃതര്‍ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും മാറ്റിയിരുന്നു.

