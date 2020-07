മുംബൈ: കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം പിക്കപ്പ് വാനിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. മുംബൈ നലസോപാരയിലെ കടയുടമയായ രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയെയാണ് പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചോദ്യംചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

ജൂൺ 26-നാണ് 32 വയസ്സുകാരിയായ യുവതിയെ കാണാതായത്. പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടവും വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു യുവതി. എന്നാൽ രാത്രി വൈകിയിട്ടും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ഇതോടെ പാൽ വിൽപ്പനക്കാരനായ ഭർത്താവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. യുവതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിറ്റേദിവസം ഒരു പിക്കപ്പ് വാനിൽനിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കാണാതായ യുവതിയുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഏറെനാളുകളായി വാൻ ഓടിക്കാറില്ലെന്നും ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

തുടർന്നാണ് നഗരത്തിലെ വിവിധ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചത്. പലചരക്ക് കടയിൽനിന്ന് യുവതി കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്ന കടയിൽ പോയതായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് കടയുടമയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

കടയിലെത്തിയ യുവതി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ വിലയെച്ചൊല്ലി കടയുടമയുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ കടയുടമ യുവതിയെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ച് അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. യുവതി ബഹളംവെച്ചപ്പോൾ മുഖം പൊത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. പിന്നാലെ കഴുത്തറുത്ത് മരണം ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അർധരാത്രി വരെ ഇയാൾ മൃതദേഹത്തിനരികെ ഇരുന്നു. ഇതിനിടെ മൃതദേഹത്തെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് മൃതദേഹം പിക്കപ്പ് വാനിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് പ്രതിക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ പ്രതി കടയോട് ചേർന്ന മുറിയിൽ തന്നെയാണ് താമസം. നേരത്തെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പത്ത് മാസം മുമ്പ് ഇവർ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു.

