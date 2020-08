ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ വിനോദ് നഗറിൽ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. യുവതിയോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്ത് ബ്രഹ്മപാൽ സിങ്ങിനെ(39)യാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ സുരക്ഷാജീവനക്കാരിയായ മമത ശർമ്മ(35)യെ വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മപാൽ ഒളിവിൽപോയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡൽഹി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അക്ഷർധാം മന്ദിറിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ചോദ്യംചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റംസമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവദിവസം മമത ശർമ ആരോടോ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച ബ്രഹ്മപാൽ മമതയുടെ ഫോണിന്റെ പാസ് വേർഡ് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ചാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

വിവാഹമോചിതയായിരുന്ന മമതയും ബ്രഹ്മപാലും രണ്ടുവർഷം മുമ്പാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

