ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ഷാഹ്‌ദോലില്‍ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്ന പരാതിയില്‍ ബി.ജെ.പി. നേതാവടക്കം നാലുപേര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ബി.ജെ.പി. ജയ്ത്പുര്‍ മണ്ഡലം നേതാവ് വിജയ് ത്രിപാഠി, കൂട്ടാളികളായ രാജേഷ് ശുക്ല, മുന്ന സിങ്, മോനു മഹാരാജ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. പ്രതികള്‍ ഒളിവിലാണെന്നും ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, വിജയ് ത്രിപാഠിയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ബി.ജെ.പി. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കമല്‍ പ്രതാപ് സിങ് അറിയിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 18-നാണ് 19 വയസ്സുകാരിയെ നാലംഗസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ കാറിലെത്തിയ സംഘം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ബലംപ്രയോഗിച്ച് മദ്യം നല്‍കി ജയത്പുരിലെ ഫാംഹൗസിലെത്തിച്ചു. ഇവിടെവെച്ച് നാല് പ്രതികളും ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി. രണ്ട് ദിവസം ബലാത്സംഗം തുടര്‍ന്നതായാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 21-ന് യുവതിയെ ഇവര്‍ വീടിന് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ യുവതി ബി.ജെ.പി. നേതാവിന്റെ പേരടക്കമാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

