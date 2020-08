ലഖ്നൗ: യുവതിയെ ഭർത്താവും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം റെയിൽവേട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ പിലിഭിത്ത് സ്വദേശിയായ 28-കാരിയാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായത്. സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അടക്കം നാല് പേർക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ജൂലായ് 24-ന് കൗൺസിലിങ് സെന്ററിൽനിന്നാണ് യുവതിയെ ഭർത്താവ് കൂട്ടാളികളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു

സർക്കാർ ആംബുലൻസ് സർവീസിലെ ജീവനക്കാരനായ യുവാവുമായി 2016-ലാണ് യുവതിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ വിവാഹശേഷം ഭർത്താവ് നിരന്തരം യുവതിയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. 2018-ൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ മർദനമേറ്റ് ഗർഭം അലസിപ്പോയി. ഇതോടെ യുവതി ഭർത്താവിനെതിരേ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. വിവാഹമോചനത്തിനും ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലായ് 24-ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതിയെ ഭർത്താവ് കൂട്ടാളികളും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ലഹരിമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് യുവതിയെ ബോധരഹിതയാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. രണ്ട് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് ഭർത്താവും മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും നിരന്തരം ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ശേഷം ജൂലായ് 26-ന് ഷാഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും കൂട്ടബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്താതെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തതെന്ന് യുവതി ആരോപിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് വിശദമായ പരാതി നൽകുമെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

