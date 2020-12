കൊച്ചി: നഗര മധ്യത്തിലെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ആറാം നിലയിൽനിന്ന് വീട്ടുജോലിക്കാരി വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേസ് എടുക്കാത്തത് സംഭവം ഒതുക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആരോപണം. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കാൻ പോലും പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, 2010-ൽ ജോലിക്ക് നിന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 14 വയസ്സുകാരിയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ഫ്ളാറ്റുടമയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

സ്ത്രീ ഫ്ളാറ്റിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ താഴെ വീണ് പരിക്കുപറ്റി എന്നു മാത്രമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരുമില്ല. കാർ പോർച്ചിനു മുകളിൽ സ്ത്രീ വീണുകിടക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.

എന്തിനാകും അസ്വാഭാവിക മാർഗത്തിലൂടെ സ്ത്രീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. സ്ത്രീയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർ ഇവിടേക്ക് വീണതാണോ എന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

സംഭവം ആത്മഹത്യാശ്രമമാക്കി മാറ്റാനും ശ്രമമുണ്ടായി. ഇത് വിവാദമായതോടെ പോലീസ് പിൻമാറുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടിന് മറൈൻഡ്രൈവിലെ ലിങ്ക് ഹൊറൈസൺ ഫ്ളാറ്റിലെ ആറാം നിലയിൽനിന്ന് താഴേക്ക് വീണാണ് സേലം സ്വദേശിനി കുമാരിക്ക് (55) പരിക്കേറ്റത്.

ഫ്ളാറ്റിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് രണ്ട് സാരികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി താഴേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫ്ളാറ്റിൽനിന്ന് സാരിവഴി ഊർന്നിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വീണതാണെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത്. കുമാരി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണ്.

