ഹൈദരാബാദ്: രഹസ്യബന്ധം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അയല്‍വാസിയായ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത രണ്ടുപേര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍. ഹൈദരാബാദ് എസ്.ആര്‍. നഗര്‍ സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെയാണ് യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലെത്തിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

വിവാഹിതയായ യുവതി നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളിയാണ്. ഒപ്പം ജോലിചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായി യുവതിക്ക് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച യുവതി കാമുകനെ കാണാനായി പോയി. ഇതേസമയം അയല്‍ക്കാരായ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ഇവരെ കാണുകയും യുവതിയെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തു. രഹസ്യബന്ധം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലെത്തിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതിയും കാമുകനും ജീവനൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 14-ന് ഇരുവരും വിക്രാബാദ് ജില്ലയിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തി കീടനാശിനി കഴിച്ചു. എന്നാല്‍ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ കാമുകന്‍ ബന്ധുവിനെ ഫോണില്‍വിളിച്ച് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ടുപേരെയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അപകടനില തരണംചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. കീടനാശിനി കഴിച്ച കാമുകന്‍ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights: woman gangraped in hyderabad two neighbours in police custody