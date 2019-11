ബാന്ദ (യു.പി): ആറുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും വീഡിയോ പകര്‍ത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതി. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ചിത്രകൂട് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

ആക്രമണം നടന്ന ദിവസംതന്നെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചുവെന്ന് സ്ത്രീ ആരോപിച്ചു. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് മുന്നിലെത്തി പരാതി നല്‍കിയപ്പോഴാണ് കേസെടുക്കാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. മൗ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സ്ത്രീയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തത്.

കുടുംബാംഗത്തോടൊപ്പം ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പോയ സ്ത്രീയെ ആറംഗ സംഘം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബാംഗത്തെ കെട്ടിയിട്ട ശേഷമായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതിന്റെ 14 സെക്കന്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ആറുപേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പരാതിക്കാരിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മൗ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Woman gang-raped by six in UP; police allegedly accepts complaint after video goes viral