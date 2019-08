കൊല്‍ക്കത്ത: കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇടവഴിയുടെ അരികില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സാംബ ചക്രബര്‍ത്തി (47) എന്ന വീട്ടമ്മയാണ് അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ബസുദവപുര്‍ റോഡില്‍ ഒരു തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി ചക്രബര്‍ത്തിയുടെ വീട്ടില്‍ വഴക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അയല്‍വാസികള്‍ പോലീസില്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഭൂപ്പാല്‍ ചക്രബര്‍ത്തി ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡായി ജോലിചെയ്യുകയാണ്. ചക്രബര്‍ത്തിയുടെ മകളെയും മരുമകനെയും ഇവരുടെ ഫ്‌ളാറ്റിന് സമീപത്ത് വെച്ച് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കണ്ടിരുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

