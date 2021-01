കല്ലമ്പലം(തിരുവനന്തപുരം): മുത്താനയില്‍ വീട്ടിലെ കുളിമുറിയില്‍ യുവതിയെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കള്‍. വര്‍ക്കല വെട്ടൂര്‍ വയലിനഴികം ശാന്താമന്ദിരത്തില്‍ ഷാജിയുടെയും ശ്രീനയുടെയും മകളും മുത്താന ഗുരുമന്ദിരത്തിനു സമീപം സുനിതാഭവനില്‍ ശരത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായ ആതിര(24)യെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ വീട്ടിലെ കുളിമുറിയില്‍ മുറിവേറ്റു മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

കൈകളുടെ ഞരമ്പും കഴുത്തും മുറിച്ച് രക്തംവാര്‍ന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഭര്‍ത്താവ് ശരത്ത് അച്ഛനൊപ്പം ആശുപത്രിയില്‍ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 11 മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തിയ ആതിരയുടെ അമ്മ വീടിന്റെ കതക് തുറന്നുകിടക്കുന്നതു കണ്ട് അന്വേഷിക്കുകയും ശരത്തിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരത്ത് വീട്ടിലെത്തി അകത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ടിരുന്ന കുളിമുറിയുടെ വാതില്‍ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്.

ശരത്തും ആതിരയും മാത്രമായിരുന്നു ഈ വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാലേ കൂടുതല്‍ പറയാന്‍ കഴിയൂവെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

Content Highlights: woman found dead in bathroom relatives alleges mystery behind the death