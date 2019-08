തൃശ്ശൂർ: അകാലത്തിൽ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയും കടംവാങ്ങിയ പണവും ചേർത്ത് 25 ലക്ഷം രൂപ ജോലിക്കായി നൽകിയിട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി അർബുദരോഗം ബാധിച്ച യുവതിയുടെ പരാതി. മലബാർ സ്വതന്ത്രസുറിയാനിസഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരേയാണ് ഷൊർണൂർ സ്വദേശിയായ ജിജി ഗുരുവായൂർ എ.സി.പി.ക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

കുന്നംകുളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും സ്ഥിരം ട്രസ്റ്റിയുമായ സിറിൾ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യംചെയ്തതായി എ.സി.പി. ബിജുഭാസ്‌കർ പറഞ്ഞു. ഷൊർണൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന ജിജി ഭർത്താവിന്റെ അകാലമരണത്തിലെ ആഘാതത്തിൽനിന്നും അർബുദത്തിന്റെ അലോസരങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിന് സഭയുടെ പ്രാർഥനകളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ജിജിക്ക് സഭാമേലധ്യക്ഷൻ പുതിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ 25 ലക്ഷത്തിന് അധ്യാപകജോലി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തത്.

മലയാളത്തിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നെറ്റും സെറ്റും പാസായ ജിജി മൂന്നുതവണയായി 25 ലക്ഷം സഭയുടെ ട്രസ്റ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. നിയമനക്കോഴയായതിനാൽ രശീതി കിട്ടിയില്ല. 2015 ജൂലായ് മുതൽ സഭയുടെ തൃശ്ശൂർ തൊഴിയൂരിലെ സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്.എസിൽ ഗസ്റ്റ് ലക്ചററായി നിയമിച്ചു. സ്ഥിരം നിയമനം ഉടൻ നൽകുമെന്നായിരുന്നു വാഗ്‌ദാനം.

ഇക്കൊല്ലം പ്ലസ്ടുവിലെ ഒഴിവിലേക്ക് ഹൈസ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. എന്തുകൊണ്ട് നിയമനം തന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ച ജിജിയെ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. 25 ലക്ഷം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സഭാമേധാവിയും സ്ഥിരം ട്രസ്റ്റിയുമായ സിറിൾ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ മറുപടിയെന്ന് ജിജി പറയുന്നു. മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ട്രസ്റ്റിയായ വിൽസണെയാണ് പണം ഏൽപ്പിച്ചത്.

പരാതിയിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് ഗുരുവായൂർ അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മിഷണർ ബിജുഭാസ്‌കർ പറഞ്ഞു.

പരാതിപ്രകാരം മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യംചെയ്തു. പണം വാങ്ങിയതിന് രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. തെളിവ് ശേഖരിക്കൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നെടുങ്കണ്ടം ഉരുട്ടിക്കൊലയ്ക്കുേശഷം സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഡി.ജി.പി.യുടെ ഉത്തരവുള്ളതിനാൽ നടപടിക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചതെന്ന് ജിജി പറയുന്നു.

പണം വാങ്ങി

ജോലിക്കായി ജിജിയുടെ പക്കൽനിന്ന് ട്രസ്റ്റ് 25 ലക്ഷം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ പക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഭണ്ഡാരം വഴി’ എന്ന പേരിലാണ് ഇൗ തുക ട്രസ്റ്റിൽ വകയിരുത്തിയത്. അതിന് രേഖകളും ഉണ്ട്.

വിൽസൺ

സഭാ മുൻ ട്രസ്റ്റി

പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല

ആരുടെ പക്കൽനിന്നും പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. നിയമനത്തിന് പണം വാങ്ങാറില്ല. ജനുവരി മുതലാണ് സ്‌കൂൾ മാനേജരായത്. അതിനുമുന്പുള്ള കാര്യമറിയില്ല.

സിറിൾ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത

സ്വതന്ത്രസുറിയാനിസഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ

