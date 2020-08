ഗാന്ധിനഗർ: പ്രേതബാധയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭർത്താവുമായുള്ള ശാരീരികബന്ധം പോലും വിലക്കിയെന്നും ആരോപിച്ച് സ്ത്രീയുടെ പരാതി. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര സ്വദേശിയായ 43-കാരിയാണ് ഭർതൃപിതാവിനെതിരേ ഗാന്ധിനഗർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിയുമായുള്ള വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. അന്നുമുതൽ ഭർതൃപിതാവ് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പതിവാണ്. തന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നും ശാരീരികബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവിനും ബാധ കയറുമെന്നുമാണ് ഭർതൃപിതാവിന്റെ ആരോപണം. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഭർത്താവുമായുള്ള ശാരീരികബന്ധം പോലും വിലക്കി.

ഏറെനാൾ ഇതിനെ എതിർത്തുനോക്കിയെങ്കിലും ഭർത്താവും കുടുംബവും തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. വീട്ടിൽ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭർതൃമാതാവിന്റെ പ്രകോപനത്തെ തുടർന്ന് ഭർതൃപിതാവ് ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.

ഉപദ്രവം സഹിക്കാതായതോടെ മാർച്ച് പത്താം തീയതി 43-കാരി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇതിനിടെ ബന്ധുക്കൾ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

