കല്ലമ്പലം(തിരുവനന്തപുരം): പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പത്തും ആറും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. കാമുകനെയും അറസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുടവൂർ പുല്ലൂർമുക്ക് കല്ലുവിള വീട്ടിൽ സിന്ധു(34), ചിറയിൻകീഴ് ശാർക്കര തെക്കതിൽ വീട്ടിൽ ബിഥോവൻ എന്നിവരെയാണ് കല്ലമ്പലം പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

ടാപ്പിങ് ജോലിക്കു വന്ന ബിഥോവനുമായി അടുപ്പത്തിലായ സിന്ധുവിനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതി രാവിലെ പത്തോടെയാണ് കാണാതായത്. കല്ലമ്പലം സി.ഐ. ഫറോസ്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗംഗാപ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

Content Highlights:woman eloped and arrested with lover in kallambalam trivandrum