വാടാനപ്പള്ളി(തൃശ്ശൂര്‍): മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പഴുവില്‍ ചാഴൂര്‍ റോഡ് ചക്കാമഠത്തില്‍ സുധീപ് വിശ്വം (37)ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

യുവതിക്ക് സുധീപ് വിശ്വം കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിശീലനം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ പരിചയം മുതലെടുത്തായിരുന്നു പീഡനം. മയക്കുമരുന്നുനല്‍കി മയക്കിയ ശേഷമാണ് പീഡനമെന്ന് വാടാനപ്പള്ളി എസ്.എച്ച്.ഒ. പി.ആര്‍. ബിജോയ് പറഞ്ഞു.

എറണാകുളത്ത് കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ യുവാവ്. മാര്‍ച്ച് പതിനാലിനാണ് യുവാവിനെതിരേ യുവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. എ.എസ്.ഐ. മാരായ അരുണ്‍, ടി.ആര്‍. ഷൈന്‍, സി.പി.ഒ. നവാസ്, ഡ്രൈവര്‍ മുജീബ് എന്നിവരും അന്വേഷണസംഘത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ യുവാവിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

