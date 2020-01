ശ്രീകാര്യം(തിരുവനന്തപുരം): വനിതാ ഡോക്ടറെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി കാമ്പസില്‍ കാറിനുള്ളില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കുടുംബവഴക്കിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആത്മഹത്യയാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് ശ്രീകാര്യം എസ്.ഐ. കെ.ജി.പ്രതാപ്ചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.

ശ്രീകാര്യം അലത്തറ ചെമ്പകവിലാസം റോഡില്‍ പ്രണവത്തില്‍ ഡോ. മിനിമോളെ(45)യാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കാറിനുള്ളില്‍ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ സര്‍ജറി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്.

കുടുംബവഴക്കിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മിനിമോളുടെ ഫോണ്‍കോള്‍ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭര്‍ത്താവും മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് കാര്‍ഡിയോ തൊറാസിക് വിഭാഗം അസോ. പ്രൊഫസറുമായ വിനുവുമായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വഴക്കുണ്ടായതായാണ് പോലീസിനു ലഭിച്ച മൊഴി. 11 മണിയോടെ മിനിമോള്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഭര്‍ത്താവ് പലതവണ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

വീട്ടില്‍നിന്നു ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയെന്നും കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിനു ശ്രീകാര്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു.

അന്വേഷണത്തില്‍ ഡോ. മിനിമോള്‍ പുലയനാര്‍കോട്ട പരിസരത്തുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവിടെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പരിസരത്ത് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകീട്ടോടെ പത്തോളജി വിഭാഗത്തിനു സമീപം കാര്‍ കണ്ടെത്തി. ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. കാര്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്ത് എ.സി. ഓണ്‍ ആക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു. വലതുകൈയില്‍ കുത്തിക്കയറ്റിയ സിറിഞ്ചുണ്ടായിരുന്നു. മരുന്നു കുത്തിവെച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ച കാറില്‍നിന്ന് ഫൊറന്‍സിക് വിഭാഗം തെളിവെടുത്തു.

