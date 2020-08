നാഗ്പുർ: വനിതാ ഡോക്ടറെയും കുടുംബത്തെയും മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും ഉയർന്ന അളവിൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകിയ ശേഷം ഡോക്ടർ ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് നാഗ്പുർ കൊരഡിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഡോ. സുഷമ റാണെ, ഭർത്താവ് ധീരജ്, ഇവരുടെ പതിനൊന്നും അഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മക്കൾ എന്നിവരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നാഗ്പുർ പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

സംഭവദിവസം രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ മകളുമായി സുഷമ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് അനസ്തേഷ്യ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ച് സ്കൂട്ടറിൽ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും ഉയർന്ന അളവിൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി. പിന്നാലെ സുഷമയും സ്വയം കുത്തിവെച്ച് ജീവനൊടുക്കിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

മൃതദേഹങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിൽനിന്ന് രണ്ട് സിറിഞ്ചുകൾ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മറ്റൊരു സിറിഞ്ചും ഒഴിഞ്ഞ മരുന്ന് കുപ്പിയും വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ടെത്തി. ഏതാനും മദ്യക്കുപ്പികളും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, ഇത്തരമൊരു കൃത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനിടയായ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് ഇതേവരെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നാഗ്പുർ ആവന്തി ആശുപത്രിയിലാണ് സുഷമ ജോലിചെയ്തിരുന്നത്. ഭർത്താവ് ധീരജ് നഗരത്തിലെ ഒരു എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ അറിയില്ല. ഇന്നേവരെ ദമ്പതിമാർ തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അയൽക്കാരുടെയും മൊഴി. അതിനാൽ കേസിൽ ഇനിയും അന്വേഷണം വേണമെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. ദമ്പതിമാരുടെ ഫോൺകോൾ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: മാനസികപ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ടോൾഫ്രീ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ: 1056)

