പരപ്പനങ്ങാടി : തീപ്പൊള്ളലേറ്റ യുവതി മരിച്ചു. പരപ്പനങ്ങാടി ശാന്തിനഗറിനടുത്തെ ചൊവ്വാക്കാരന്‍ പുറക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് റിയാഹിന്റെ ഭാര്യ ഷൗക്കീന (31) ആണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ വീടിന്റെ ടെറസിന് മുകളില്‍വെച്ചാണ് ഇവരെ തീപ്പൊള്ളലേറ്റ നിലയില്‍ കണ്ടത്. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

രാമനാട്ടുകരയില്‍ താമസിക്കുന്ന ഇവര്‍ ഒരാഴ്ച മുന്‍പാണ് കുടുംബസമേതം ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീടായ പരപ്പനങ്ങാടിയിലേക്ക് വന്നത്. മക്കള്‍: ജെയ്ഫ, ഡേയ്‌സ്.

അസ്വാഭാവികമരണം നടന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വീട് പൊലീസ് ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി കേള്‍ക്കുമെന്ന് പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

