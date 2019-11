ചിക്കമംഗളൂരു: മൂന്ന് വയസുകാരന്റെ നാവ് മുറിച്ചെടുത്തശേഷം അമ്മ കുട്ടിയെ പുഴയിലെറിഞ്ഞു കൊന്നു.കര്‍ണാടകയിലെ ചിക്കമംഗലൂരുവില്‍ ആണ് സംഭവം. കമല (28) എന്ന യുവതിയാണ് സ്വന്തം മകനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടി നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞതാണ് കമലയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ബുധനാഴ്ചയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

തേജസ് (മൂന്ന് വയസ്) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സുഖമില്ലാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തേജസ് നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞു. ഇതോടെ തേജസിന്റെ നാവ് മുറിച്ച ശേഷം കമല കുട്ടിയെ നദിയില്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് മകനെ കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടു.



ഇതിനിടെ ബാദ്ര നദിയില്‍ ഒരു കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ട ഗ്രാമവാസികള്‍ ഈ വിവരം പോലീസില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കരയിലെത്തിച്ചു.

തേജസിന്റെതാണോ നദിയില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ മൃതദേഹം എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി കമലയെ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഈ സമയം കമല മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് താനാണെന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കമലയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

