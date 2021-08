മുംബൈ: അധികനേരം ഉറങ്ങിയതിന് മുത്തശ്ശി ശകാരിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപുര്‍ ബഡ്ഗാവ് സ്വദേശി പൂജ സുരേഷാണ് വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വിഷം കഴിച്ച പൂജ, ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്.

അധികനേരം ഉറങ്ങിയതിന് മുത്തശ്ശി ശകാരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യുവതി വിഷം കഴിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏറെ വൈകിയാണ് പൂജ എഴുന്നേറ്റത്. ഇതിനാണ് മുത്തശ്ശി യുവതിയെ വഴക്കുപറഞ്ഞത്. ഇതില്‍ ദേഷ്യപ്പെട്ട പൂജ പിന്നാലെ വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അവശനിലയിലായ യുവതിയെ പിന്നീട് ബന്ധുക്കളാണ് കോലാപൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്.

യുവതിയുടെ മരണത്തില്‍ കേസെടുത്തതായും മറ്റുനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. കേസില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, നിസാരകാര്യത്തിന് യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് നാട്ടുകാരെന്നും അവര്‍ക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

