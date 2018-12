മുംബൈ: ആറുദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആണ്‍കുട്ടിയെ 1.20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന് അമ്മയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു എന്‍ജിഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടിക്കടത്ത് നടത്തുന്ന സംഘങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പിടിയിലാവുന്നത്. ഇവരോടൊപ്പം മറ്റ് ആറു സ്ത്രീകളെക്കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയിലെ ബൊറീവ്‌ലിയില്‍ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ചയാണ് കുട്ടിക്കടത്ത് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അഖില യൂസഫ് ഷെയ്ക്ക്(35) എന്ന യുവതിയാണ് കുട്ടിയെ വില്‍പ്പന നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ഇവര്‍ക്ക് മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ കൂടിയുണ്ട്. തെലങ്കാനയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് കുട്ടിയെ അഖില വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

വീട്ടുവേലക്കാരിയായി ജോലിചെയ്യുകയാണ് അഖില. ഇവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. മദ്യപാനിയായ ഇയാള്‍ സാമ്പത്തികമായി അഖിലയെ പിന്തുണയ്ക്കാറില്ല. ആണ്‍കുട്ടിയെ കൂടാതെ ഇവര്‍ക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. കുട്ടികളില്ലാത്ത കുടുംബത്തിനാണ് അഖില മകനെ കൈമാറാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

കുട്ടിയെ വാങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച തെലങ്കാന കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അഖിലയ്ക്ക് കൈമാറാനിരുന്ന 1.20 ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5000 രൂപ മുന്‍കൂറായി ഇവര്‍ അഖിലയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

