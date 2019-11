മുംബൈ: സഹോദരിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങള്‍ കാമുകന് അയച്ചു കൊടുത്ത യുവതി അറസ്റ്റില്‍. മുംബൈയിലെ ബൈക്കുളയിലാണ് സംഭവം. ബൈക്കുള സ്വദേശിനിയായ യുവതിയും ദിനേഷ് എന്ന വിവാഹിതനായ യുവാവും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്ക് മൂന്നു മക്കളുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച ദിനേഷിന്റെ ഭാര്യ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങള്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഫോണില്‍ കണ്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വിവരം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് യുവതിയെ വീട്ടുകാര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ദിനേഷ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരുന്നതായും വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കില്‍ സഹോദരിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ വേണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതായി യുവതി വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് സഹോദരി കുളിക്കുന്ന സമയം ദിനേഷിനെ വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം, ദിനേഷ് വീഡിയോ കോളിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങളാണ് ദിനേഷിന്റെ ഭാര്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്.

ദിനേഷിന് യുവതിയുടെ സഹോദരിയോടുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൃതൃത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. നവരാത്രി ദിനാഘോഷത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയും ദിനേഷും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. തര്‍ക്കത്തിനൊടുവില്‍ പെണ്‍കുട്ടി ദിനേഷിന്റെ മുഖത്തടിച്ചു.

ഇതിന്റെ ദേഷ്യത്തിനാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ നഗ്നചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനെന്നോണം യുവതിയോട് സഹോദരിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ എടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞത്. ദിനേഷിനായുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയാതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: woman arrested for taking nude pictures of sister for boyfriend