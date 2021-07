ആഗ്ര: വിവാഹമോചിതയായ യുവതിയെയും മൂന്ന് മക്കളെയും വീട്ടിനുള്ളില്‍ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലര്‍ ജീവനക്കാരിയായ രേഖ റാത്തോഡ്(35), മക്കളായ വാന്‍ഷ്(14), പരാഷ്(11), മഹി(എട്ട്) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ രേഖയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയില്‍ ഇവരുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവായ സുനില്‍ റാത്തോഡിനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് രേഖയുടെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചോരയില്‍ കുളിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അയല്‍ക്കാര്‍ രേഖയെ വീട്ടില്‍ അവസാനമായി കണ്ടത്. എന്നാല്‍, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും വീടിന്റെ വാതില്‍ തുറന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ അയല്‍ക്കാര്‍ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് നാലു പേരെയും കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

യുവതിയുടെയും ഒരു കുട്ടിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ നിലത്താണ് കിടന്നിരുന്നത്. രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്ന നിലയിലും കണ്ടെത്തി. നാലു പേരെയും കഴുത്തറുത്താണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും രക്തം വാര്‍ന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലെ അലമാരകളെല്ലാം തുറന്നിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. മേശയ്ക്ക് മുകളില്‍ ചായക്കപ്പുകളും കണ്ടെത്തി. രേഖയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിവരമറിഞ്ഞ് ആഗ്ര എ.ഡി.ജി. രാജ് കൃഷ്ണ ഉള്‍പ്പെടയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ബലപ്രയോഗം നടത്താതെയാണ് അക്രമി വീട്ടിനുള്ളില്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിനായി ഏഴ് സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രേഖയുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് സിറ്റി എസ്.പി. ബോത്രെ രോഹന്‍ പ്രമോദും അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, രേഖയുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവായ സുനില്‍ റാത്തോഡാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. സുനില്‍ കൊല്ലുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായി രേഖ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു രേഖയുടെ ജന്മദിനം. അന്നേ ദിവസം സഹോദരിയെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് ഇരുവരും വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തിയതാണ്. സുനില്‍ മറ്റൊരു വിവാഹവും കഴിച്ചു. എന്നാല്‍, രേഖ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് സ്വന്തമാക്കാന്‍ സുനില്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും രേഖയുടെ അമ്മാവന്‍ പ്രേം റാത്തോഡ് ആരോപിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയിലാണ് രേഖയുടെ മുന്‍ഭര്‍ത്താവ് സുനില്‍ റാത്തോഡിനെതിരെയും ഭാര്യയ്‌ക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

