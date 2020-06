മൈസൂരു: ദൃശ്യ സിനിമ കണ്ട് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഭര്‍തൃമതിയായ യുവതിയും കാമുകനും അറസ്റ്റില്‍. മൈസൂരു കെ.ആര്‍. നഗര്‍ സാലിഗ്രാമം സ്വദേശി ആനന്ദ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഭാര്യ ശാരദയും കാമുകന്‍ ബാബുവും അറസ്റ്റിലായത്.

ജൂണ്‍ 23 നാണ് ടെമ്പോ ട്രാവലര്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ആനന്ദിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. റോഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറിന് സമീപമായിരുന്നു മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. ബൈക്കും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപകടമരണമാണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമികഘട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ തലയിലെ മുറിവും വസ്ത്രത്തിലെ ചോരപ്പാടുകളും സംശയത്തിനിടയാക്കി. ഇതോടെ ആനന്ദിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യ ശാരദയും സുഹൃത്തായ ബാബുവും തമ്മില്‍ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.

ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ശാരദയും ബാബുവും രഹസ്യബന്ധം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ആനന്ദിനെ ഇല്ലാതാക്കി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാന്‍ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചു. ജൂണ്‍ 22 ന് രാത്രി ബാബുവും ആനന്ദും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചു. ഇതിനിടെ ബാബു ആനന്ദിനെ മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു. ശേഷം മൃതദേഹം ചാക്കില്‍കെട്ടി ബൈക്കില്‍ സമീപത്തെ പ്രധാന റോഡിലെത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബൈക്കും മൃതദേഹവും ഇലക്ട്രിക്ക് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മറിന് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചെന്ന് വരുത്തിതീര്‍ക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

2014 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യ എന്ന കന്നഡ സിനിമ കണ്ടാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ഇരുവരും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. മലയാളത്തില്‍ 2013 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യം എന്ന സിനിമയുടെ കന്നഡ പതിപ്പാണ് ദൃശ്യ. സിനിമയിലെ പോലെ പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഇരുവരും കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

