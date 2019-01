ബെംഗളൂരു: കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കിയിട്ടും ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ പുതുവര്‍ഷാഘോഷത്തിനിടെ യുവതിക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം. ബെംഗളൂരുവിലെ റിച്ച്‌മോണ്ട് സര്‍ക്കിളില്‍ പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ യുവതിയെയാണ് ഒരു സംഘം യുവാക്കള്‍ കടന്നുപിടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

യുവതിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാനെത്തിയ ഭര്‍ത്താവിനും യുവാക്കളുടെ മര്‍ദനമേറ്റു. സംഭവത്തില്‍ അശോക് നഗര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

2016-ലെ പുതുവത്സരാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെംഗളൂരു നഗരത്തില്‍ വ്യാപകമായി സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. സംഭവം വന്‍വിവാദത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനും വഴിവെച്ചതോടെ അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ പുതുവത്സരദിനത്തിലും നഗരത്തില്‍ കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്നു. 250 വനിതാ പോലീസ് സ്‌ക്വാഡ് ഉള്‍പ്പെടെ പതിനായിരത്തിലേറെ പോലീസുകാരെയാണ് ഇത്തവണ നഗരത്തില്‍ വിന്യസിച്ചത്. 1200 'ചീറ്റ' പോലീസ് ബൈക്കുകളിലും 270 'ഹൊയ്‌സാല' ജീപ്പുകളിലും പുലര്‍ച്ചെവരെ പട്രോളിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെയാണ് റിച്ച്‌മോണ്ട് സര്‍ക്കിളില്‍ യുവതിക്കുനേരേ അതിക്രമമുണ്ടായത്.

Content Highlights: Woman alleges molestation on New Year's eve in bengaluru