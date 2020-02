Representative image,

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പുരില്‍ ഇരുപതുവയസ്സുകാരിയെ രണ്ടു പോലീസുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഗോരഖ്പുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരാണ് യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്. പോലീസുകാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍വെച്ചാണ് ഇവര്‍ യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. യുവതി സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച പോലീസ് പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ അറസ്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഗോരഖ്പുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ മുഴുവന്‍ പോലീസുകാരെയും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്, സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി,ബി.എസ്.പി., പൂര്‍വാഞ്ചല്‍ സേന എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ട് ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് ധര്‍ണ നടത്തി. സംഭവത്തില്‍ മജിസ്റ്റീരിയല്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രണ്ടുപോലീസുകാരും ചേര്‍ന്ന് തന്നെ മര്‍ദിക്കുകയും അനാശാസ്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവളെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് യുവതി മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു. വിട്ടയക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചുവെങ്കിലും തന്നെ ഇരുവരും അടിക്കുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും പോലീസുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്ന ഹോട്ടല്‍ മുറിയും ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പോലീസുകാരെയും തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും യുവതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

''നിലവില്‍ യുവതി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അന്വേഷണത്തില്‍, ഹോട്ടലില്‍ സി.സി.ടി.വി. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാവല്‍ക്കാരന്റെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.''- ഗോരഖ്പുര്‍ എസ്.എസ്.പി. സുനില്‍കുമാര്‍ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. ചില പുരുഷന്മാര്‍ക്കൊപ്പം ഹോട്ടല്‍ മുറിയിലേക്ക് പെണ്‍കുട്ടി സ്വമേധയാ പോയെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായത്. എന്നിരുന്നാലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കുറ്റവാളികള്‍ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

