കോട്ടയം: ഭര്‍ത്താവിന് മാനസികരോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് നല്‍കി അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്‍ക്കമെന്ന് സംശയം. കഴിഞ്ഞദിവസം അറസ്റ്റിലായ മീനച്ചില്‍ പാലാക്കാട് സതീമന്ദിരം ആശാ സുരേഷി(36)ന്റെ മൊഴിയില്‍നിന്നാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം സംശയിക്കുന്നത്. ഭര്‍ത്താവായ സതീഷ്(38) 'ഞങ്ങള്‍ക്കൊന്നും തരത്തില്ല, എല്ലാം അയാളുടെ വീട്ടുകാര്‍ക്കും സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും കൊടുക്കും' എന്നാണ് യുവതി നല്‍കിയ മൊഴിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആശയും അവരുടെ വീട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി താന്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബിസിനസും സ്വത്തും തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഭര്‍ത്താവായ സതീഷും പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താന്‍ ഇല്ലാതായാല്‍ തന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ആരും വരില്ലെന്നാണ് അവര്‍ കരുതിയതെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം.

ഭര്‍ത്താവ് കുറച്ചുദിവസം വീട്ടില്‍വരാത്ത ദിവസം ആശ മരുന്ന് ഓഫീസിലെത്തിച്ചും ഭര്‍ത്താവിന് വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ത്തി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പാലാ എസ്.എച്ച്.ഒ. മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതി ഭര്‍ത്താവിന് മരുന്ന് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. മാനസികരോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന നല്ല വീര്യംകൂടിയ മരുന്നാണ് യുവതി പതിവായി നല്‍കിയിരുന്നത്. യുവതിക്ക് മരുന്ന് നല്‍കിയ ആളില്‍നിന്നടക്കം മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുന്‍കാല പരിചയമുള്ളതിനാലാണ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും യുവതിക്ക് മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍നിന്ന് മരുന്ന് ലഭിച്ചത്. ഇതേക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫ്ക്ട്‌സും മറ്റും അറിയാന്‍ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗം മേധാവിയില്‍നിന്നും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുമെന്നും എസ്.എച്ച്.ഒ. വിശദീകരിച്ചു.

ഭര്‍ത്താവായ സതീഷിനെ മരുന്ന് നല്‍കി അപായപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിലാണ് ആശയെ കഴിഞ്ഞദിവസം പാലാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2006-ലാണ് തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്‍കീഴ് സ്വദേശിയായ സതീഷ് പാലാ മുരിക്കുംപുഴ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം പാലായിലെ ഭാര്യവീട്ടിലും വാടക വീട്ടിലുമായിരുന്നു താമസം. തുടക്കത്തില്‍ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നെങ്കിലും യുവാവ് ഐസ്‌ക്രീം ബിസിനസിലേക്ക് കടന്നതോടെ ജീവിതം പച്ചപിടിച്ചു. ബിസിനസില്‍ ലാഭം ഉയര്‍ന്നതോടെ 2012-ല്‍ യുവാവ് പാലാക്കാട്ട് സ്വന്തമായി വീട് വാങ്ങി കുടുംബസമേതം അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഭാര്യ നിസ്സാരകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വഴക്കിട്ടിരുന്നതായും യുവാവിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

പരാതിക്കാരനായ യുവാവിന് തുടര്‍ച്ചയായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ക്ഷീണമാണ് ഭാര്യയുടെ മരുന്ന് നല്‍കലിന്റെ ചുരുളഴിയിച്ചത്. ക്ഷീണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടെങ്കിലും ഷുഗര്‍ താഴ്ന്നു പോയതാകാം കാരണം എന്ന് കരുതി മരുന്ന് കഴിച്ചെങ്കിലും കുറവുണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ 2021 സെപ്റ്റംബര് മാസത്തില്‍ 20 ദിവസത്തോളം വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോള്‍ ക്ഷീണം ഉണ്ടായില്ല. തുടര്‍ന്ന് തോന്നിയ സംശയമാണ് പരാതിയിലേക്കും കേസിലേക്കും നയിച്ചത്.

ഭാര്യയുടെ കൂട്ടുകാരിയായ യുവതിയോട് യുവാവ് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഭാര്യയോട് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തനിക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. കൂട്ടുകാരി ഭാര്യയോട് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് 2015 മുതല്‍ ഭര്‍ത്താവിന് മാനസിക രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് ദിവസവും ഭക്ഷണത്തില്‍ കലര്‍ത്തി നല്‍കുന്നതായി പറഞ്ഞത്.

മരുന്നിന്റെ ഫോട്ടോ കൂട്ടുകാരിക്ക് വാട്സാപ്പില്‍ അയച്ചുനല്‍കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവ് വീട്ടിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പാലാ ഡിവൈ.എസ്.പി. ഷാജു ജോസ് വീട് പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയും യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം പാലാ ഡിവൈ.എസ്.പി. ഷാജു ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ. കെ.പി.ടോംസണ്‍, എസ്‌.െഎ. എം.ഡി.അഭിലാഷ്, ജോജന്‍, സുമേഷ്, ബിനുമോള്‍, മഞ്ജു, ലക്ഷ്മി, രമ്യ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

