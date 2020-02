അഹമ്മദാബാദ്: ഭര്‍ത്താവിന്റെ മുന്‍കാമുകിയെ ഭാര്യയും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ച് സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ മുളകുപൊടി തേച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ വഡാജിലായിരുന്നു ക്രൂരമായ സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 22-കാരി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി.

മുന്‍കാമുകനായ ഗിരീഷ് ഗോസ്വാമി എന്ന വര്‍ക്ക് ഷോപ്പുടമയുടെ ഭാര്യയും കൂട്ടുകാരുമാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി. ഗിരീഷ് ഗോസ്വാമിയുടെ വര്‍ക്ക് ഷോപ്പില്‍ യുവതി നേരത്തെ ജോലിചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇരുവരും തമ്മില്‍ അടുപ്പത്തിലാവുകയും രണ്ടുവര്‍ഷത്തോളം ബന്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം യുവതി ഗിരീഷ് ഗോസ്വാമിയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിക്ക് ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടുമാസം മുമ്പ് ഗിരീഷ് യുവതിയെ വീണ്ടും ഫോണില്‍ വിളിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഫോണിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഗിരീഷിന്റെ ഭാര്യ ജാനു ഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം യുവതി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ ജാനു ഗോസ്വാമിയും സുഹൃത്തായ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും സ്‌കൂട്ടറിലെത്തി തടഞ്ഞുവെച്ചു. യുവതിയെ സ്‌കൂട്ടറില്‍ കയറ്റി ജാനുവിന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. അവിടെവെച്ച് മൂവരും ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിടുകയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയുമായിരുന്നു. തന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അഴിച്ചെടുത്ത പ്രതികള്‍ പിന്നീട് സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ മുളകുപൊടി തേച്ചെന്നും യുവതിയുടെ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. വേദനകൊണ്ട് താന്‍ കരയുമ്പോള്‍ പ്രതികള്‍ അതെല്ലാം മൊബൈല്‍ ക്യാമറയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും യുവതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇനി ഗിരീഷുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചാല്‍ ആസിഡ് ഒഴിക്കുമെന്ന് മൂവരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത പോലീസ് പ്രതികളായ മൂവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്താണ് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

