ഉദുമ: പോലീസിനെതിരേ വാട്സാപ്പില്‍ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരേ കേസെടുത്തു. പള്ളിക്കര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാര്‍ഡ് ഭരണസമിതി അംഗം ഷക്കീല ബഷീറിനെതിരേയാണ് ബേക്കല്‍ പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പോലീസിനെതിരേ ലഹളയുണ്ടാക്കുംവിധം സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നതിനാണ് കേസ്.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ അവഗണിച്ച് ബേക്കല്‍ മൗവ്വലില്‍ യുവാക്കള്‍ കൂട്ടംകൂടി നില്‍ക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബേക്കല്‍ പോലീസ് എത്തിയിരുന്നു. അനാവശ്യമായി നില്‍ക്കുന്ന ആള്‍ക്കാരോട് വീടുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ പോലീസ് അവശ്യപ്പെട്ടു.

ഈ നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ കൂട്ടംകൂടി നിന്നവരെ ഓടിക്കുകയും ബൈക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പഞ്ചായത്തംഗം പോലീസിനെതിരേ തിരിഞ്ഞത്.

