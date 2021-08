കൊച്ചി: വഴിയരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് കൗൺസിലറുടെ ഭർത്താവിനെ കാറിടിച്ച് അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി. കടവന്ത്ര കൗൺസിലർ സുജാ ലോനപ്പന്റെ ഭർത്താവ് സി വി ലോനപ്പന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ലോനപ്പനെ കാർ ഇടിച്ച് അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കടവന്ത്ര 57ാം ഡിവിഷനിലെ അമലാഭവൻ റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളുകയായിരുന്നു. മാലിന്യം തള്ളിയതിനെതിരേ കൗൺസിലറുടെ ഭർത്താവ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഈ മാലിന്യം തിരിച്ചെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യമാണ് കാറിടിച്ച് അപടപ്പെടുത്താൻ കാരണം.

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസിയായ ആന്റണി മാർട്ടിനെതിരേ പരാതി നൽകിയതായി കൗൺസിലർ സുജ ലോനപ്പൻമാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

