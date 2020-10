കൊച്ചി: ''നീയും ഇവനുമായി എന്താ ഇടപാട്, എത്രയാ നിന്റെ റേറ്റ്...'' - ശനിയാഴ്ച രാത്രി എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കു മുന്നിൽ 24-കാരിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ചോദ്യമാണിത്. സഹോദരന്റെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കലിനായി എത്തിയതായിരുന്നു കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ യുവതി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ, 53 വയസ്സുള്ള അമ്മാവനും.

കണ്ണമാലി സ്വദേശിയായ റോബിനാ (39) ണ് ആശുപത്രിപ്പടിക്കൽ അക്രമം കാട്ടിയത്. ചോദ്യം ചെയ്ത അമ്മാവനെ, പ്രതി മർദിച്ച് അവശനാക്കി റോഡിലൂടെ ഉരുട്ടി. പെൺകുട്ടി അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസെത്തിയാണ് പിടിച്ചുമാറ്റിയത്. പ്രതിയേയും പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി.

രാത്രിതന്നെ പെൺകുട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി എഴുതി നൽകി. പക്ഷേ, പെൺകുട്ടിക്ക് പരാതിയുടെ രസീതോ മൊഴിപ്പകർപ്പോ പോലീസ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേഷൻജാമ്യത്തിൽ വിട്ടെന്നാണ് എസ്.ഐ. പറയുന്നത്. എന്നാൽ, സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് 'ഒന്നും അറിയില്ല' എന്നും.

രണ്ടു വൃക്കകളും തകരാറിലായ സഹോദരന്റ വൃക്കമാറ്റിവെക്കലിനായാണ് യുവതിയും ബന്ധുവും ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. ചികിത്സാസഹായമായി അദ്ദേഹം കൊടുത്തയച്ച പണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനായാണ് യുവതിയും ബന്ധുവും ആശുപത്രി ഒ.പി. കവാടത്തിൽ കാത്തുനിന്നത്.

രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഇവർക്കരികിലെത്തിയ കണ്ണമാലി സ്വദേശിയായ യുവാവ്, യുവതിയോട് അനാവശ്യം പറയുകയായിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് യുവതിയുടെ ബന്ധുവിനെ അയാൾ മർദിച്ചത്. ഒ.പി. കവാടം മുതൽ കാഷ്വാലിറ്റി വരെ ബന്ധുവിനെ റോഡിലിട്ട് ഉരുട്ടി. ആളുകൾ കൂടിയെങ്കിലും ഒരാൾപോലും സഹായിച്ചില്ലെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.

ഇതിനിടെ, ഗൂഗിളിൽനിന്ന് നമ്പറെടുത്ത് യുവതി പോലീസിനെ വിളിച്ചു. അത് കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നിർദേശിച്ചപ്രകാരം 112-ൽ വിളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും പട്രോളിങ് പോലീസ് സംഘമെത്തി യുവാവിനെ പിടിച്ചുവെച്ചു. സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റ് സൗത്ത് ആണെന്നും അവിടെനിന്ന് പോലീസുകാർ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ കാത്തുനിന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പോലീസെത്തി അയാളെ കൊണ്ടുപോയി.

ഇതിനിടെ പണവുമായി ജോൺ ഡാനിയേൽ, ടി.ജെ. സനീഷ് കുമാർ എന്നിവരെത്തി. അവർ പെൺകുട്ടിയുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി. രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് മൊഴി കൊടുത്തു. പക്ഷേ, പരാതിയുടെ രസീതോ, മൊഴിപ്പകർപ്പോ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടുവരെ കൊടുത്തില്ല.

'മാതൃഭൂമി'യിൽനിന്ന് വിളിച്ചന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, 'ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, കേസുമെടുത്തിട്ടില്ല, പരാതിയുമില്ല' എന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ എസ്.ഐ.യെ വിളിച്ചു, 'ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, സ്റ്റേഷൻജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു' എന്ന് മറുപടി.

ഇനിയാരോടും അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്

'എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത്. എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെയാണ് അയാൾ അപമാനിച്ചത്. അതാണ് സഹോദരൻ ഐ.സി.യു.വിൽ കിടക്കുമ്പോഴും രാത്രിതന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറായത്' -യുവതി

