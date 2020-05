സര്‍ ആര്‍തര്‍ കോനല്‍ ഡോയല്‍ എഴുതിയ പുള്ളിത്തലക്കെട്ട് എന്ന കഥയില്‍ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യിക്കുന്ന രീതി കാണാം. ഇന്ത്യയില്‍ ഡോക്ടര്‍ ആയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു കൊലപാതക കേസില്‍ അകത്തായി തിരിച്ച് ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ എത്തിയ ഡോ ഗ്രിംസ്ബി റോയ്ലോട്ട് തന്റെ വളര്‍ത്തു മകളില്‍ ഒരാളെ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിദഗ്ധമായി കൊല ചെയ്യുന്ന കഥയാണത്. അന്വേഷിക്കാന്‍ ചെന്ന് ഷെര്‍ലക്ഹോംസിന്റെ തന്ത്രത്തില്‍ പെട്ട് ആ പാമ്പ് തന്നെ റോയ്ലോട്ടിനേയും വകവരുത്തുന്നതാണ് കഥ.

മുറിക്കുള്ളില്‍ ഉറങ്ങുന്നയാളെ നേരിടുന്ന ആപത്ത് വാതിലിലുടെയും ജനലിലൂടെയും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. അങ്ങനെയാണ് വെന്റിലേറ്ററിലൂം സമീപത്തുള്ള ചരടിലും എന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്. കട്ടില്‍ നിലത്തുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ആ ചരട് ഏതോ ഒന്നിന് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കടക്കാനുള്ള പാലമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാന്‍ ഊഹിച്ചു. പാമ്പിന്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓര്‍മ്മ വന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നയാളായിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടര്‍. രാസപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കൊന്നും തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം സര്‍പ്പവിഷം കൊണ്ട് നരഹത്യ നടത്താമെന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ പരിശീലനം നേടിയ അയാള്‍ മനസിലാക്കി.വളരെവേഗം വിഷം ശരീരത്തില്‍ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷപ്പല്ലിന്റെ ചെറിയ പാടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുക സാധ്യവുമല്ല. കഥയില്‍ കോനല്‍ഡോയല്‍ പറയുന്നു.

അഞ്ചലില്‍ ഭാര്യയെ ഒരാള്‍ പാമ്പിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊലചെയ്തെന്ന വാര്‍ത്ത കണ്ടപ്പോള്‍ ഓര്‍ത്തുപോയതാണ്.

മലയാള സിനിമയില്‍ ഇങ്ങിനെയൊരു രംഗം പത്മരാജന്‍ എഴുതി ഐ.വി.ശശി സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരിമ്പിന്‍പൂവിനക്കരെ എന്ന ചിത്രത്തില്‍. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഭദ്രന്‍ എന്ന കഥാപാത്രം രവീന്ദ്രന്റെ തമ്പി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലുന്ന സീന്‍ അന്ന ഞെട്ടലോടെയാണ് കണ്ടത്.

ഭദ്രന്റെ ചേട്ടനെ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശിവന്‍ വെട്ടികൊല്ലുന്നു. ശിവന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നയാളാണ് തമ്പി. ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതില്‍ തമ്പിക്കും ശിവന്റെ പെങ്ങള്‍ക്കും അറിയാതെയാണെങ്കിലും കാരണക്കാരാവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് ഭദ്രന്‍ തമ്പിയെ കൊല്ലുന്നത്.

ജോലികഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയേയും കുഞ്ഞിനേയും കാണാന്‍ ആഹ്്ളാത്തോടെ പോവുന്ന തമ്പിയെ കരിമ്പിന്‍ കാട്ടിന്റെ മറവില്‍ വെച്ച് ഭദ്രന്‍ വായും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് പാമ്പാട്ടി കൊടുത്ത മൂര്‍ഖനെ കൊണ്ട് കാലില്‍ കൊത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു സീന്‍.

ഞാന്‍ പണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെടാ തമ്പി ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ശവം വഴീകിടക്കുമെന്ന് അപ്പോ നിനക്കത് വെറും വിരട്ടായി തോന്നി. അല്ലെടാ ഭദ്രന്റെ ഡയലോഗ് അങ്ങിനെയായിരുന്നു. അവനെ കൊത്തിയ പാമ്പ് ഞാനാണെന്ന് പിന്നെ തമ്പിയുടെ ഭാര്യയോടും അയാള്‍ പറയുന്നുണ്ട് സിനിമയില്‍

സിനിമയില്‍ ഇതൊക്കെ നടക്കും. ജീവിതത്തില്‍ ഏത് കൊലപാതകത്തിലും, എത്ര തെളിവ് നശിപ്പിക്കാതെ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും അത് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍ പുറത്ത് വരും. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും. അല്ലെങ്കില്‍ വര്‍ഗീസിനെ കൊന്ന ഭരണകൂടഭീകരത പോലും ഒരു പശ്ചാത്താപാമായി പുറത്ത് വന്നപോലെ വരും. കാരണം സത്യം അങ്ങനെയാണ്.

