ലോസ് ആഞ്ജലിസ്: യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളയടിക്കുകയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം മരുഭൂമിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച കേസില്‍ അച്ഛനും മകളും അറസ്റ്റില്‍. സ്റ്റാന്‍ലി ആല്‍ഫ്രഡ് ലോട്ടണ്‍ (54), ഷാനിയ പോച്ചെ ലോട്ടണ്‍ (22) എന്നിവരെയാണ് കാലിഫോര്‍ണിയ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഒക്ടോബര്‍ 30 നാണ് നോര്‍ത്ത് ലാസ് വേഗാസില്‍ നിന്ന് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തുടര്‍ന്ന് ഒരാഴ്ചയോളം മുറിയില്‍ അടച്ചിട്ടായിരുന്നു പീഡനം. എടിഎം കാര്‍ഡ് കൈവശപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തുക പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തു. യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

നവംബര്‍ ആറിന് യുവതിയെ കാലിഫോര്‍ണിയ മരുഭൂമിയ്ക്ക് സമീപം കേണ്‍ കൗണ്ടിയില്‍ ഇവര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. യുവതി അവിടെക്കിടന്ന് മരിക്കുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതെന്ന് പ്രതികള്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. തണുപ്പും പട്ടിണിയും മൂലം അവശ നിലയിലായിരുന്ന യുവതിയെ പട്രോളിങ്ങിനിടെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു.

യുവതി നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബുധനാഴ്ച സ്റ്റാന്‍ലിയും വ്യാഴാഴ്ച ഷാനിയയും പിടിയിലായി. പ്രതികളെ യുവതിയ്ക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് സൂചന നല്‍കി. തോക്കുകാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകശ്രമം, പണം തട്ടിയെടുക്കല്‍ എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ പ്രതികളുടെ മേല്‍ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ട പ്രതികള്‍ നവംബര്‍ 12 ന് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകും.

