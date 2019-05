വാഷിങ്ടണ്‍: പറത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിമാനം ഓട്ടോപൈലറ്റ് മോഡിലിട്ട് സഹയാത്രികയായ 15 കാരിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ട അമേരിക്കൻ കോടീശ്വരന് തടവു ശിക്ഷ. ന്യൂജഴ്‌സി സ്വദേശിയായ സ്റ്റീഫന്‍ ബ്രാഡ്‌ലി മെല്‍ (53)നെയാണ് കോടതി അഞ്ച് വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്.

പ്രതിയുടെ സ്വകാര്യ വിമാനത്തില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം. 2018 ഡിസംബറില്‍ ആയിരുന്നു സംഭവം. വിമാനം പറത്തുന്നത് പഠിക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് സ്റ്റിഫനോടൊപ്പം കുട്ടിയെ അയച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ കോടീശ്വരനായ പ്രതി മൂന്ന് മക്കളുടെ പിതാവാണ്.

