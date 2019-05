വാഷിങ്ടണ്‍: 440 ആണ്‍കുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോള്‍ പരിശീലനകനെ കോടതി 180 വര്‍ഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഇയോണയിലുള്ള ഗ്രെഗ് സ്റ്റീഫന്‍ (43) എന്നയാളെയാണ് കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചത്.

പെണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന വ്യാജേന സൗഹൃദത്തിലായ ശേഷമാണ് ഇയാള്‍ ആണ്‍കുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചശേഷം ആ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇയാള്‍ കുട്ടികള്‍ അറിയാതെ പകര്‍ത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സ്റ്റീഫന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ ഒരു ബന്ധു അവിചാരിതമായി ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാനിടയായതാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയാന്‍ കാരണം. ബന്ധു പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. കണ്ടെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇയാള്‍ 440 കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതായി വ്യക്തമായിരുന്നു.

ഇയാള്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്നും ഇയാളുടെ സാനിധ്യം സമൂഹത്തിന് ആപത്താണെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

