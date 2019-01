ഒറിഗണ്‍: മാതാപിതാക്കളെയും കാമുകിയെയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഒന്‍പത് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ആളെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി അമേരിക്കയിലെ ഒറിഗണിലാണ്‌ സംഭവം.

മാര്‍ക്ക് ലിയോ ഗ്രിഗറി( 42) ആണ് മാതാപിതാക്കളായ ജെറി ബ്രേമര്‍, പമേല, കാമുകി ഷെയ്‌ന സ്വീറ്റര്‍ എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള ഒലീവിയ ഗാഗോ എന്ന പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.15 ഓടെ ലഭിച്ച ഫോണ്‍ കോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തുമ്പോള്‍ വീടിനുപുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ച നിലയില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ഷെയ്‌നയുടെ മുന്‍ ബന്ധത്തിലുള്ള കുഞ്ഞായ ഒലീവിയയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് മാര്‍ക്കിനെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കൊന്നത്.

എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന കൃത്യമായ വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാര്‍ക്കിന്റെ ആക്രമത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

