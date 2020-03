അലിഗഡ്: അമ്മയുടെ മര്‍ദനമേറ്റ് ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം. ഹോളി ആഘോഷത്തിന് തനിക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും പുതിയ വസ്ത്രം വാങ്ങി നല്‍കാന്‍ ഭര്‍ത്താവ് കൂട്ടാക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരി മകളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലിഗഡില്‍ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

പുതിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങണമെന്ന പിങ്കി ശര്‍മയുടെ ആവശ്യം ഭര്‍ത്താവ് രാഹുല്‍ നിരസിച്ചത് ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിനിടയാക്കി. തുടര്‍ന്ന് പിങ്കി മകളെ മര്‍ദിച്ചു. മര്‍ദനം താങ്ങാനാവാതെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു.

യുവതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിങ്കിക്കെതിരെ കൊലപാതകത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാല് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് പിങ്കിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും വിവാഹം നടന്നത്. പൂട്ട് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയാണ് രാഹുല്‍. ഇവര്‍ക്ക് മൂന്ന് വയസ് പ്രായമുള്ള ഒരു മകനുമുണ്ട്. ദമ്പതിമാര്‍ക്കിടയില്‍ വഴക്കുണ്ടാകുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും അതില്‍ പിങ്കി അസ്വസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

