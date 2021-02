ലഖ്നൗ: ഇന്റർനെറ്റിൽ അശ്ലീല ഉള്ളടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും മറ്റു വിവരങ്ങളും തിരയുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി ഒരു കമ്പനിയെ യു.പി. പോലീസ് ചുമതലപ്പെടുത്തി. അശ്ലീലം തിരയുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി യു.പി. പോലീസിന് കൈമാറും. ഈ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് സൂക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം.

സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ ഇതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചതായും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് വിമൻ പവർലൈൻ വിങ് അഡീ. ഡയറക്ടർ ജനറൽ നീര റാവത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം തിരയുന്നവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ഇതിലൂടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനാകും. അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം തിരയുന്നവരുടെ എല്ലാവിവരങ്ങളും പോലീസിന്റെ കൈവശമുണ്ടാകും. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരേ അതിക്രമം നടന്നാൽ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താനും ഇത് പോലീസിനെ സഹായിക്കും- നീര റാവത് വിശദീകരിച്ചു.

സ്ത്രീകൾക്കെതിരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് യു.പി. പോലീസ് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ചക്രവ്യൂഹ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ സൈക്കോമെട്രി പ്രൊഫൈലിങ്, പ്രെഡക്ടീവ് അനാലിസിസ് തുടങ്ങിയവയും ബോധവത്‌കരണം നൽകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 11.16 കോടി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്ക്. പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും പോലീസിന് എത്തിച്ചേരാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നേരത്തെ, ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ലഖ്നൗ പോലീസ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ക്യാമറകളിൽ പതിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് അവർക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നതടക്കം മനസിലാക്കി പോലീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ സംവിധാനം. എന്നാൽ ഈ ക്യാമറകൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് വ്യാപകമായ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു.

