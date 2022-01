ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ ഡോക്ടറുടെ മകനെയാണ് ഛാത്രി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടറുടെ മുന്‍ ജീവനക്കാരായ നിജാം, ഷാഹിദ് എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുവരും ചേര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതലാണ് എട്ടുവയസ്സുകാരനെ കാണാതായത്. തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടറായ പിതാവ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിനിടെയാണ് ഡോക്ടറുടെ മുന്‍ ജീവനക്കാരായ രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യംചെയ്തത്. പോലീസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഇരുവരും സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

ഡോക്ടറുടെ കമ്പൗണ്ടര്‍മാരായിരുന്ന നിജാമിനെയും ഷാഹിദിനെയും രണ്ടുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ജോലിയില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ജോലിയില്‍ പിഴവ് വരുത്തിയതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാല്‍ ജോലിയില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടറോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതികള്‍ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറോടുള്ള പക അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ മകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുട്ടിയെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ പ്രതികള്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഛാത്രി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.

Content Highlights: UP doctor's son kidnapped and killed by his ex employees arrested