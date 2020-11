ആഗ്ര: ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ വനിത ദന്തഡോക്ടറെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. കേബിള്‍ ടിവി ടെക്‌നീഷ്യനെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിനുള്ളില്‍ കടന്നയാളാണ് ഡോ. നിഷ സിംഗാളിനെ(38) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവസമയത്ത് ഡോക്ടറുടെ എട്ടും നാലും വയസുള്ള കുട്ടികളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായെങ്കിലും പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഡോ. നിഷയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ഡോ. അജയ് സിംഗാള്‍ സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ച അജയ് വീട്ടിലെത്തിയാണ് നിഷയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. കൊലപാതകിയായ ശുഭം പഥക്കിനെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മോഷണം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇയാള്‍ വീട്ടില്‍ കടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇയാള്‍ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടില്‍ തങ്ങിയതായും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിരക്കേറിയ ജനവാസമേഖലയിലെ വീട്ടില്‍ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രതിപക്ഷനേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ വ്യാജകേസുകള്‍ ചമയ്ക്കുന്നതിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിന് സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സമയമില്ലെന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

