മഹോബ: വെറും ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയ്ക്ക് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയ്ക്കാണ് കോടതി റെക്കോര്‍ഡ് വേഗത്തില്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 20 വര്‍ഷം തടവിനു പുറമെ 50,000 രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. കബ്രായ് സ്വദേശിയായ കരണ്‍ അഹിര്‍ബാര്‍ എന്നയാളാണ് കേസിലെ പ്രതി.

2019 ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടി കബ്രായ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി തന്നെയൊരാള്‍ തട്ടികൊണ്ടുപോയി ചിത്രകൂട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പരാതിപ്പെട്ടു. താന്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ മര്‍ദിച്ചതായും പെണ്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ പ്രതി കരണാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പോലീസ് പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം നവംബര്‍ 5ന് എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. നബംബര്‍ 13ന് കോടതിയില്‍ കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചു. നവംബര്‍ 14 ന് വിചാരണ ആരംഭിച്ച കോടതി നവംബര്‍ 18 ന് വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. നവംബര്‍ 22 ന് അഡീഷ്ണല്‍ സെക്ഷന്‍സ് ജഡ്ജ് രാം കിഷോര്‍ ശുക്ല ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

ആദ്യമായാണ് ഒരു കോടതി ബലാത്സംഗ കേസില്‍ ഇത്ര വേഗത്തില്‍ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്.

Content Highlight: UP court delivered judgment with in 9 days for raping minor