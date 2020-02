ബദോഹി (യുപി): കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ രവീന്ദ്രനാഥ് ത്രിപാഠിക്ക് പോലീസിന്റെ ക്ലീന്‍ചിറ്റ്. 40 കാരി നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ത്രിപാഠിക്കെതിരെ തെളിവൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാകാന്‍ പരാതിക്കാരി വിസമ്മതിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍, എംഎല്‍എയുടെ അനന്തരവനെ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ എംഎല്‍എയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രതിചേര്‍ത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെയും തെളിവൊന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

2017 ല്‍ തന്നെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് 40കാരിയുടെ പരാതി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ബദോഹി എംഎല്‍എ രവീന്ദ്രനാഥ് ത്രിപാഠിക്കും മറ്റ് അഞ്ചുപേര്‍ക്കും എതിരെ തെളിവുകളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എല്ലാവര്‍ക്കും ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നല്‍കിയെന്നും എസ്.പി റാം ബദന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

എംഎല്‍എയുടെ സഹോദരനെ ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരിയെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന പരാതിയില്‍ ഒരാള്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. വനിതാ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടംഗ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

രവീന്ദ്രനാഥ് ത്രിപാഠി 2016 ല്‍ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പരാതി നല്‍കിയില്ല. 2017 ല്‍ യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാലത്ത് ത്രിപാഠി തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ ഒരുമാസം പാര്‍പ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ ഹോട്ടലില്‍ എത്തിയ ഏഴുപേര്‍ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പീഡനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഗര്‍ഭിണിയായ തന്നെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് ഭ്രൂണഹത്യ ചെയ്യിച്ചുവെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

