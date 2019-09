ഹൈദരാബാദ്: ഒന്‍പത് വയസുകാരിയെ മാതൃസഹോദരന്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് പരാതി. ഹൈദരാബാദിലെ മധുപുര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. പെണ്‍കുട്ടി വീട്ടില്‍ തനിച്ചായിരുന്ന സമയം വീട്ടിലെത്തിയ മാതൃസഹോദരന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു.

ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തില്‍ രക്തം പുരണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടു. അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ നടന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പെണ്‍കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ മാതാപിതാക്കള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒളില്‍ പോയ പ്രതിയെ വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് പ്രതിയ്‌ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിലാണ് പ്രതി ഇപ്പോള്‍.

Content Highlight: uncle arrested for raped 9 years old girl in Hydrabad