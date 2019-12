കൊച്ചി: ഭര്‍ത്താവും കാമുകിയും ചേര്‍ന്ന് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഇരുവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഉദയം പേരൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ 20നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വിദ്യ എന്ന യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് പ്രേംകുമാറിനെയും കാമുകി നഴ്‌സിങ്ങ് സൂപ്രണ്ടായ സുനിതയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ചികിത്സയ്‌ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വിദ്യയെ സെപ്റ്റംബര്‍ 20 ന് തിരുനവന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. പിന്നീട് പേയാടുള്ള ഗ്രേസ് വില്ലയില്‍ എത്തിച്ച്‌ മദ്യം നല്‍കിയ ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വിദ്യയുടെ മൃതദേഹം തിരുനെല്‍വേലിലെ ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വള്ളിയൂരില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. വിദ്യ നാടുവിട്ടതാണെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാനായി പ്രേം കുമാര്‍ വിദ്യയുടെ ഫോണ്‍ ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിനില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു.

ശേഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 22ന് പ്രേം കുമാര്‍ വിദ്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഉദംയപേരൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഇതില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ്.

മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

