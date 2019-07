വാഷിങ്ടണ്‍: അലയടിച്ചുയരുന്ന തിരമാലകള്‍ക്കിടയിലൂടെ കുതിച്ചുപായുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പല്‍. ഇരുവശങ്ങളിലൂടെയും മുങ്ങിക്കപ്പലിനെ ചെയ്‌സ് ചെയ്തുപിടിക്കാന്‍ ബോട്ടുകളില്‍ കോസ്റ്റുഗാര്‍ഡും. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ കോസ്റ്റ്ഗാഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുങ്ങിക്കപ്പലിന് മുകളിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുന്നു. മുങ്ങിക്കപ്പലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തെ അറ തുറന്ന് ഒരാളെ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തിടുന്നു.

പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലെ രംഗത്തെക്കുറിച്ചല്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം അമേരിക്കന്‍ കോസ്റ്റ്ഗാര്‍ഡ് നടത്തിയ കൊക്കെയിന്‍ വേട്ടയെക്കുറിച്ചാണ്.

പസഫിക്ക് സമുദ്രത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെച്ച് ജൂണ്‍ 18നാണ് കൊക്കെയിന്‍ കടത്തുന്നതിനിടെ മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ പിടികൂടുന്നത്. സമുദ്രത്തില്‍ പെട്രോളിങ്ങ് നടത്തുന്നതിന് ഇടയിലാണ് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുങ്ങിക്കപ്പല്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്.

അമേരിക്കന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് മുങ്ങിക്കപ്പലിനെ കീഴടക്കിയ രംഗങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. അതിസാഹസികമായാണ് കുതിച്ചു പായുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലിന് മുകളിലേക്കാണ് മൂന്ന് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജീവന്‍ പണയം വെച്ച് എടുത്ത് ചാടുന്നത്. മുങ്ങിക്കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ കൈയുയര്‍ത്തി കീഴടങ്ങുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ഈ സമയമത്രയും കോസ്റ്റ് ഗാഡിന്റെ ലഹരിവേട്ട ചിത്രീകരിച്ച് മുകളില്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ പറക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I