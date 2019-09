കോഴിക്കോട്: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസ്സില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന മൂന്നര വയസ്സുകാരിയുടെ കഴുത്തില്‍ നിന്നും സ്വര്‍ണമാല തട്ടിപ്പറിച്ച രണ്ട് തമിഴ് യുവതികള്‍ പിടിയില്‍. തമിഴ്‌നാട് പറങ്കിപ്പേട്ട കടലൂര്‍ സ്വദേശിനികളായ ലത(30), ഈശ്വരി (35) എന്നിവരെയാണ് പന്നിയങ്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തേമുക്കാലിന് മീഞ്ചന്ത ബൈപ്പാസിലാണ് സംഭവം. യാത്രക്കാര്‍ കയ്യോടെ പിടികൂടിയ ഇരുവരെയും പന്നിയങ്കര പോലീസെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ ഇരുവരെയും പിന്നീട് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights: two women arrested for chain robbery in Kozhikode