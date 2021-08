മുംബൈ: നവി മുംബൈയിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ സഹോദരിമാരായ രണ്ട് യുവതികളെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഐരോളി സെക്ടര്‍ 10-ല്‍ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി പന്താരി(33) സ്‌നേഹ പന്താരി(26) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യുവതികളുടെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അയല്‍ക്കാരാണ് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി വാതില്‍ പൊളിച്ച് അകത്തുകടന്നതോടെയാണ് സഹോദരിമാരെ മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം.

സഹോദരിമാര്‍ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ട്യൂഷനെടുത്താണ് ഇരുവരും ജീവിച്ചിരുന്നത്. അയല്‍ക്കാരുമായി വലിയ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരുവരെയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അയല്‍ക്കാര്‍ അവസാനമായി കണ്ടത്. ഇവരുടെ മാതാവ് നേരത്തെ ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. കുറച്ചുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പിതാവും മരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തതായും വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

