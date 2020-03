ചേര്‍ത്തല: നഗരത്തില്‍നിന്ന് രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ കാണാതായി. ചേര്‍ത്തലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനികളെയാണ് തിങ്കഴാഴ്ച വൈകീട്ട് മുതല്‍ കാണാതായത്. നാലുമണിക്ക് ശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ പോലീസും നാട്ടുകാരും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

