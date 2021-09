മലപ്പുറം: കേരള പോലീസിന് തന്നെ നാണക്കേടായി മലപ്പുറം കോട്ടക്കലില്‍ പോലീസിന്റെ ഹാന്‍സ് വില്‍പ്പന. പിടിച്ചെടുത്ത നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നമായ ഹാന്‍സിന്റെ ആയിരത്തിലേറെ പാക്കറ്റുകളാണ് രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മറിച്ചുവില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ കോട്ടക്കല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ എ.എസ്.ഐ. രജീന്ദ്രന്‍, സീനിയര്‍ സി.പി.ഒ. സജി ചെറിയാന്‍ എന്നിവര്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഇവരെ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജൂണ്‍ 21-നാണ് കോട്ടക്കല്‍ പോലീസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്. നാസര്‍, അഷ്‌റഫ് എന്നിവര്‍ മിനി ടെംപോ വാഹനത്തില്‍ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച 1600-ഓളം പാക്കറ്റ് ഹാന്‍സാണ് പിടികൂടിയത്. ഇവരുടെ വാഹനവും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതി പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പിടികൂടിയ പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കാനും ഉത്തരവായി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കാതെ മറിച്ചുവില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

റഷീദ് എന്ന ഏജന്റ് മുഖേനയാണ് പോലീസുകാര്‍ ഹാന്‍സ് പാക്കറ്റുകള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനായി ഒട്ടേറെതവണ ഫോണ്‍സംഭാഷണങ്ങളും നടത്തി. ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞ നാസറും അഷ്‌റഫുമാണ് പോലീസുകാരുടെ ഹാന്‍സ് വില്‍പ്പന മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷണം നടത്തി രണ്ട് പോലീസുകാരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ജോലി ചെയ്ത പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിലവില്‍ പ്രതികളായി എത്തിയ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

